Kiel: Millionen Euro verschwinden aus Geldtransporter

Millionen Euro verschwunden:

Aus einem Geldtransporter sind in Schleswig-Holstein mehr als zwei Millionen Euro verschwunden. Insgesamt fehlten etwa 2,3 Millionen Euro, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kiel am Freitag. Es seien Ermittlungen aufgenommen worden.Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Nach einem Bericht der " Kieler Nachrichten " wurde der Verlust auf einem Betriebsgelände eines Sicherheitsunternehmens bei Kiel bemerkt. Wie das Geld verschwinden konnte, ist noch völlig unklar.Nach Informationen der Zeitung war der Geldtransporter mit mehreren Kassetten voller Bargeld am Mittwoch in Hamburg gestartet. Auf der Fahrt nach Kiel habe die Besatzung des Wagens auf einem Autobahnrastplatz eine Pause gemacht.Einem der beiden Fahrer sei unwohl gewesen und er habe das Fahrzeug verlassen müssen. Als dann am Abend die Geldkassetten in Kiel entladen werden sollten, sei ein Teil der Ladung verschwunden gewesen.