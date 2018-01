Kiel-Mettenhof: 18-Jähriger ersticht Mann (41) - Tatverdächtiger festgenommen

Messerangriff in Kiel: Am Mittwoch (17. Januar 2018) wurde ein 41-Jähriger gegen 22.15 Uhr im Stadtteil Mettenhof schwer verletzt. Ein 18-Jähriger griff den Mann mit einem Messer an und verletzte ihn tödlich. Der 41-Jährige verstarb noch am Tatort. Trotz schneller medizinischer Hilfe durch Passanten, die ihn nahe einer Kreuzung fanden, kam jegliche Hilfe zu spät.



Wie die Beamten berichten, ereignete sich der Vorfall "im Bergenring". Die Polizei nahm einen 18-Jährigen Tatverdächtigen fest. Der junge Mann sitzt derzeit in Polizeigewahrsam.

Über eine mögliche Beziehung zwischen Opfer und Täter ist derzeit nichts bekannt. Die Ermittlungen laufen derzeit noch.