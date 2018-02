Kiel-Holtenau: Containerschiff durchbricht Schleusentor im Nord-Ostsee-Kanal

Frachter rammt Schleusentor: Das fast 150 Meter lange Containerschiff "Akacia" hat in der Nacht zum Dienstag (20. Februar 2018) im Nord-Ostsee-Kanal das Schleusentor der Südkammer in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) gerammt. Der unter portugiesischer Flagge fahrende Frachter sei so schnell gewesen, dass der Bug das Tor teilweise durchbrochen habe und nun auf dem Schleusentor aufliege, teilte die Polizei in Kiel mit. Ins Schiff sei Wasser eingedrungen. Da die Schleusenkammer nicht mehr befahrbar sei, "ist mit erheblichem Rückstau für andere Schiffe, die in den Kanal beziehungsweise aus dem Kanal fahren wollen, zu rechnen".



Im Laufe des Tages sollten Taucher die Schäden an Schleuse und Schiff begutachten.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wollte das aus Richtung Brunsbüttel kommende Schiff in die südliche Schleusenkammer einfahren, um von dort seinen Weg in die Förde fortzusetzen. Hierbei habe offenbar die Technik des Schiffs versagt: Das Schiff habe Fahrt aufgenommen anstatt diese zu verlangsamen. Auch die Einleitung einer Notankerung habe keinen Erfolg mehr gehabt.



Ersatztor vorhanden

Der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, Matthias Visser, sagte NDR 1 Welle Nord, ein Ersatztor für die Kammer sei vorhanden. Schiffe könnten aktuell nur durch die Nordkammer fahren, alle anderen seien gesperrt.