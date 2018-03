Kempten im Allgäu: 73-Jähriger Rauschgifthändler mit 8 Kilo Marihuana festgenommen

Polizei nimmt Rauschgitfhändler fest: Spezialkräfte der Polizei haben in Kempten zwei Drogenhändler festgenommen und sieben Kilogramm Marihuana sowie 300 Gramm Kokain beschlagnahmt.



Es sei vorher bekanntgewesen, dass der Deal stattfinde, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Freitag (2. März 2018). Deshalb sei das Spezialeinsatzkommando am Donnerstag verständigt worden. Bei Hausdurchsuchungen fanden Beamte bei den 42 und 73 Jahre alten Männern ein weiteres Kilogramm Marihuana sowie Waffen, darunter eine Pistole.