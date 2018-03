Kassel: Straßenbahn und Tanklaster krachen ineinander - 16 Verletzte, Lkw-Ladung läuft aus

Schwerer Unfall in Kassel: Am Montagmorgen (19. März 2018) ist es auf der Altenbaunaer Straße / Oberzwehrener Straße zu einem Unfall gekommen, an dem eine Straßenbahn und ein Sattelzug beteiligt waren.



Der Crash ereignete sich gegen 8.15 Uhr. Nach derzeitigen Ermittlungen der örtlichen Polizei sind Straßenbahn und Sattelzug ineinander verkeilt und müssen geborgen werden. Der Lkw hatte Motoröl geladen. Der Tank ist teilweise beschädigt und Öl läuft auf die Straße.



Schwere Verletzungen, aber keine Lebensgefahr

Ersten Erkenntnissen der Polizei nach, gab es sieben Verletzte. Darunter Fahrgäste der Straßenbahn und der Lkw-Fahrer, der wohl sehr schwer verletzt wurde. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Mittlerweile wurde die Zahl der Beteiligten auf 16 erhöht.



Die Ermittlungen der Behörde dauern derweil noch an. Autofahrer werden gebeten die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Derzeit ist noch nicht abzusehen, wie lange die Straße gesperrt bleiben muss.