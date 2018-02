Kassel: Nach Kopfschuss auf Juwelier (52) - Verdächtige festgenommen

Verdächtige in Kassel festgenommen: Ermittlungen der Kriminalpolizei Kassel ergaben Neuigkeiten im Vorfall vom 9. Februar 2018 in Kassel. Damals war ein 52-jähriger Juwelier durch einen Schuss schwer am Kopf verletzt worden. Die Täter flohen mit erbeutetem Bargeld und Schmuck aus dem Laden. Tatort war die Leipziger Straße, Ecke Fischhausweg.



37-Jähriger in der JVA

Am Freitag (23. Februar 2018) konnten die Ermittler nun vier Personen festnehmen. Darunter ein 37-Jähriger aus Schleswig-Holstein, ein 31-Jähriger und ein 36-Jähriger, die allesamt in Kassel wohnen. Zusätzlich steht eine 41-jährige Frau im Verdacht beteiligt gewesen zu sein: In ihrem Auto fanden Ermittler bei einer Fahrzeugkontrolle Schmuck aus dem Laden.



Die drei Männer wurden festgenommen. Der 31-Jährige und der 36-Jährige wurden nach Aufnahme der erforderlichen Daten wieder frei gelassen. Gegen den 37-jährigen Verdächtigen wurde am Freitag (23. Februar 2018) ein Haftbefehl erlassen. Derzeit sitzt er in der JVA in Lübeck-Lauerhof. Die Ermittlungen der Behörden dauern derweil noch an.