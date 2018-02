Karneval in Eppingen: Mädchen (18) in Hexenkessel schwer verbrüht

Schwere Verbrühungen auf Faschingsumzug: Am Samstagabend (3. Februar 2018) wurde eine 18-jährige Besucherin eines Faschingsumzuges in Eppingen (Baden-Württemberg) schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, stand die junge Frau am Rande des Umzugs, als eine Gruppe Hexen vorbei kam. Auf dem Wagen der Gruppe stand ein Hexenkessel mit brühend heißem Wasser.



Als Scherz gedacht wurde die 18-Jährige wohl über den Kessel gehalten. Wie die Polizei gegenüber dem "SWR" mitteilte fielen die Beine der Frau aus unbekannten Gründen in den Kessel. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen an den Beinen zu. Die Polizei präzisierte ihre Aussagen später noch: Die 18-Jährige habe von den Füßen bis zu den Kniekehlen im heißen Wasser gestanden.



Oberbürgermeister reagiert

Sie wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wo sie behandelt wurde.

Gegenüber der "Heilbronner Stimme" erklärte Eppingens Oberbürgermeister Klaus Holaschke: "So etwas darf nicht passieren." Der Vorfall werde am Montag (5. Februar 2018) im Eppinger Rathaus aufgearbeitet.