Karlsruhe: LKW verletzt Fußgängerin (88) schwer

88-Jährige schwer verletzt: In den Abendstunden des Donnerstags (15. März 2018) wurde eine Frau in Karlsruhe-Mühlburg (Baden-Württemberg) von einem Sattelzug angefahren. Die 88-jährige Rentnerin verletzte sich dabei schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.



Wie die örtliche Polizei berichtet, bildete sich gegen 18.25 Uhr ein Stau an der Kreuzung Lameystraße/Hardtstraße. Als der LKW wieder anfuhr, überquerte die Rentnerin direkt vor dem Sattelzug die Straße. Dabei touchierte der Lastkraftwagen die Frau und verletzte sie. Trotz geringer Geschwindigkeit, kam die Frau zu Fall. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Diese werden unter 0721 / 944840 entgegen genommen.