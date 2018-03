Kaiserslautern: Mann (37) sticht Freund der Ex-Freundin nieder - Flucht mit Kind?

31-Jähriger mit Messer schwer verletzt: Am späten Mittwochnachmittag (14. März 2018) wurde ein 31-jähriger Mann in Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) schwer verletzt. Wie die örtlichen Behörden berichten, war es zu einem Streit zwischen dem 31-Jährigen, seiner Freundin und dem Ex-Freund der 31-Jährigen gekommen. Worum es dabei ging, ist derzeit noch unklar.



37-Jähriger sticht zu

In diesem Streit zog der Ex-Freund laut Polizei wohl ein Messer und verletzte den 31-jährigen Mann sowie seine Ex-Freundin damit schwer. Der 37-Jährige floh anschließend mit dem gemeinsamen dreijährigen Kind. Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem 37-Jährigen und dem Dreijährigen ein. Gegen 03.00 Uhr (15. März 2018) gelang es der Polizei den Tatverdächtigen in einer Wohnung in Kaiserslautern festzunehmen. Er wurde festgenommen und das Kind in Obhut von Spezialkräften gegeben.



Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten den 31-jährigen Schwerverletzten in ein umliegendes Krankenhaus, wo er in den Abendstunden des Mittwochs (14. März 2018) in Folge der schweren Verletzungen starb.



Die Ermittlungen der Polizei laufen und dauern derzeit noch an.