Essen: Gruppe junger Männer vergewaltigt Schülerinnen (16) brutal

Sexuelle Übergriffe: Nach mehreren sexuellen Übergriffen auf minderjährige Schülerinnen in Gelsenkirchen und Essen (Nordrhein-Westfalen) sitzen drei Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Männer sind zwischen 16 und 23 Jahren alt. Dies teilte die Polizei am Mittwoch (14. Februar 2018) mit.



Staatsanwaltschaft und Polizei gaben am Mittwochmittag auf einer Pressekonferenz bekannt, dass der 18-jährige Dean Martin Lauenburger, als vierter Verdächtiger gesucht wird noch gesucht wird. Ein fünfter Verdächtiger ist erst 16 Jahre alt und wegen seines Alters nicht in Untersuchungshaft. Den Ermittlern ist derzeit von zwei vollendeten und drei versuchten Vergewaltigungen bekannt.

Auf der Pressekonferenz hieß es, die Masche der junge Männer sei gewesen, dass einer der Männer die Mädchen jeweils überredete, mit ihm und drei weiteren Männern "ein bisschen durch die Gegend zu fahren". Anschließend sei es in mindestens zwei Fällen zu einer brutalen Vergewaltigung gekommen. Zwei der Opfer sollen 16 Jahre alt sein.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Diese werden unter 0201/829-0 entgegen genommen.