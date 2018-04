Junge (13) fliegt in Kanalisation: Rettung nach 13 Stunden unter der Erde

13-Jähriger überlebt stundenlang im Abwasserkanal: In Los Angeles (USA) ist ein 13-jähriger Junge bei einem Familienausflug in einen Kanal gestürzt und wurde vom Wasser mitgerissen. Dies berichtet "Spiegel Online".



Der Junge überlebte einen halben Tag lang in der Kanalisation. Dort war er giftigem Abwasser ausgesetzt.



Was war passiert?

Der Junge war wohl beim Spielen mit anderen Kindern durch eine Holzplanke gebrochen und in den Kanal gefallen. Die Strömung riss ihn sofort mit. Nach mehreren Stunden Suche entdeckten Rettungskräfte den Jungen. Zunächst wurden nur seine Händeabdrücke entdeckt - in einem Rohr mit nur einem Meter Durchmesser. Die Spezialisten arbeiteten mit Kamera um ihn zu finden. Schließlich konnte er aus dem Kanalsystem befreit werden.