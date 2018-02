In flagranti am Valentinstag: Mann verprügelt Liebhaber seiner Freundin mit Orchidee

So hat sich ein 28-Jähriger aus Saarbrücken den Valentinstag wohl nicht vorgestellt. Der Mann erwischte am Mittwochmorgen seine Freundin in flagranti mit deren Liebhaber. Das hatte Folgen - denn anstatt wie geplant die mitgebrachten Orchideen im Topf an seine 26-jährige Liebste zu überreichen, benutzte er den Blumentopf als Waffe. Der 28-Jährige zerschlug den Blumentopf samt Orchidee noch im Schlafzimmer auf dem Kopf des Nebenbuhlers.Der 22-Jährige wurde dadurch nicht unerheblich verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter muss sich nun auf ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Körperverletzung einstellen. Und die Orchideen landeten im Müll.