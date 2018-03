Im Stall: Toter Wolf gefunden - was steckt hinter Leichenfund bei Görlitz?

Toter Wolf aufgefunden: In Hohendubrau (Landkreis Görlitz, Sachsen) wurde am Samstag (17. März 2018) ein toter Wolf gefunden. Der Kadaver lag in einem Stall eines Privatgeländes in einem Ortsteil von Hohendubrau.



Die örtliche Polizei teilte am Sonntag (18. März 2018) mit, dass das Tier "äußerlich unverletzt" sei. Ein zuständiger Jäger wurde die entsprechenden Beamten informiert und der tote Wolf in ein Speziallabor zur Untersuchung gebracht. Vermutet wird eine Erkrankung an Räude.



Was ist Räude?

"Räude" ist eine Milbenerkrankung bei Tieren. Die Seuche ist extrem ansteckend, kann im Einzelfall auch Menschen befallen.