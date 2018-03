Horror-Paar missbrauchte Jungen (9) und bot ihn im Darknet an - nun auch Dreijährige?

Anklage gegen Berrin T. und Christian L. erhoben: Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat Anklage gegen ein Paar, das einen Neunjährigen über das "Darknet" Pädophilen angeboten hat. Der Junge ist der Sohn der 47-jährigen Mutter Berrin T.



Der 39-jährige Christian L. ist der Lebensgefährte der Mutter. Er wurde im September 2017 in Münstertal (Baden-Württemberg) verhaftet.



Staatsanwaltschaft definiert Anklage

Die Anklage wirft Berrin T. insgesamt 50 Taten, Christian L. 46 Taten vor. Beide befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, schwere Vergewaltigung, schwere Zwangsprostitution sowie Verbreitung, Besitz und Erwerb kinderpornografischer Schriften vor.



Laut Anklage sollen Berrit T. und Christian L. auch eine Dreijährige missbraucht haben. Am Jungen soll das Paar gemeinsam, sowie einzeln sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Christian L. überließ den Neunjährigen wohl anderen Männern zum Missbrauch - Berrit T., die Mutter soll davon gewusst haben.