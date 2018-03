Homophobie in Saarbrücken: Passanten retten schwulen Syrer (25) vor Landsleuten

Homophober Angriff in Saarbrücken: Couragierte Passanten haben bei einer Prügelattacke in der Saarbrücker Innenstadt eingegriffen und sind einem jungen Mann zur Hilfe geeilt. Eine Gruppe von vier bis fünf Tätern habe am Samstagabend (17. März 2018) einen 25-Jährigen angegriffen und mit einer Bierflasche niedergeschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin hätten sie auf Kopf und Oberkörper des Mannes eingetreten.



Opfer kennt die Täter

Als zwei Passanten einschritten, ließen die Angreifer ab und flüchteten. Der 25-jährige Syrer gab später an, einige der Täter gekannt zu haben. Demnach handele es sich auch bei ihnen um Syrer, die ihn wegen seiner Homosexualität schon seit längerem verfolgten. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.