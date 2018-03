Hauptzollamt rettet: Riesenspinne in Rucksack entdeckt - Aufregung am Flughafen München

Kuriose Entdeckung am Flughafen: Auf der Reise von Australien nach München hat ein Paar eine skurrile Entdeckung gemacht. Während des Fluges entdeckten die beiden im eigenen Rucksack eine riesige Spinne. Die Aufregung war groß - zumal ihnen zunächst unklar gewesen sei, ob das Tier giftig sei, sagte ein Zoll-Sprecher am Montag (26. März 2018) . Nach der Landung am Münchner Flughafen wandten sich die beiden Fluggäste hilfesuchend an die Airport-Mitarbeiter - Tierärzte konnten schließlich Entwarnung geben.



Pfleger gesucht

Sie stellten fest, dass es sich um eine Riesenkrabbenspinne handelte. Der Vorfall ereignete sich laut Zoll bereits Anfang März.Das Paar reiste ohne das Tier weiter - die Spinne soll nun an eine Privatperson zur Pflege vermittelt werden. Allerdings habe sich zunächst kein Freiwilliger gefunden, hieß es beim Zoll.

tu / dpa