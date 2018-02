Hamburg: Razzien mit SEK-Einsatz - Polizei durchsucht Wohnungen im Stadtgebiet

Hausdurchsuchungen im Rocker-Millieu: Offenbar gab es am Dienstagmorgen (6. Februar 2018) Hausdurchsuchungen in Hamburg. Dabei war auch ein Sondereinsatzkommando (SEK) im Einsatz.

Wie die "Bild" und ""Focus" berichten, waren davon Wohnungen in Lurup, Osdorf, Rahlstedt, Jenfeld, Neugraben und der Hafencity betroffen.



Die "Soko Rocker" beschäftigte sich wohl monatelang mit den verdächtigen Personen. Der Vorwurf: Gegenüber der "Bild" sagte eine Polizeisprecherin, dass der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln im Raum stehe. Beweismittel wurden beschlagnahmt, festgenommen jedoch Niemand.

Die Beamten wollen wohl in Kürze das Ergebnis der Ermittlungen bekannt geben.