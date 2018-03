Hamburg: Mann (23) springt auf Motorhaube und zertrümmert Scheibe - Fall geht in 2. Instanz

Mann rastet aus und zertrümmert Windschutzscheibe in Hamburg: Der Angeklagte half seine Tante dabei ihr Auto auszuräumen, stand noch ins Gespräch vertieft auf einer Straße im Hamburger Stadtteil Jenfeld und plötzlich begann ein Hubkonzert. Das Landgericht Hamburg beschäftigt nun schon in zweiter Instanz, was danach geschah.



Der Angeklagte soll wütend auf die Motorhaube eines hupenden Fahrers gesprungen sein und die Windschutzscheibe zertrümmert haben. Das Urteil ddes Amtsgerichts Wandsbek lautete in erster Instanz: 500 Euro Strafe wegen Sachbeschädigung, sowie einen Monat Fahrverbot.



Versehentlich auf Motorhaube gelandet

Nun erließ das Landgericht Hamburg am Mittwoch (28. März 2018) dem Angeklagten das Fahrverbot, da er sich nichts mehr zu schulden kommen hatte lassen. Die Windschutzscheibe hatte er dem Geschädigten erstattet.



Jedoch nahm die Richterin die Aussage des Angeklagten, er sei versehentlich auf der Motorhaube gelandet , mit Skepsis zur Kenntnis.