Hamburg: HIV-Positiver (29) vergewaltigte Rentnerin (82) mehrfach - Urteil gefallen

Mann vergewaltigte 82-Jährige:



Was passierte am 8. Juli 2017?





Täter ist HIV-positiv



"Warum machst du das mit mir alter Frau?"

Dzengis D. wurde am Dienstag (27. März 2018) vom Hamburger Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Der 29-Jährige hatte am 8. Juli 2017 in Wilhelmsburg eine 82-jährige Rentnerin mehrfach brutal vergewaltigt. Die Verkündung des Urteils erfolgte öffentlich, ganz im Gegenteil zum Prozess - dieser fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wie die " Welt " berichtet, sprach der vorsitzende Richter Georg Haller in seiner Begründung deutliche Worte: "Der Täter ist nicht krank, sondern nur böse."Die mehrfache Vergewaltigung an der 82-Jährigen passierte am Sonntagmorgen (8. Juli 2017). Offenbar wollte der Verurteilte eine Freundin aufsuchen, um nach einer durchzechten Nacht bei ihr auf dem Sofa zu übernachten: Die Freundin war allerdings nicht zu Hause. Ganz im Gegenteil zur 82-jährigen Rentnerin, welche die Balkontür ihrer Erdgeschosswohnung in der Nachbarschaft in den Morgenstunden offen stehen hatte.Der 29-Jährige kletterte auf den Balkon. Die Rentnerin bemerkte dies und versuchte noch die Tür zu schließen - vergeblich. Die sich noch im Morgenrock befindende Frau wurde vom 29-Jährigen zu Boden gedrückt und er hielt ihren Mund zu, um Schreie zu unterdrücken. Wie bekannt wurde, leidet die alte Frau an Asthma, so dass sie zu ersticken drohte. Verwunderlicherweise reichte der Täter ihr sogar noch ein Asthma-Spray, so dass sich ihre Atemwege wieder entspannen konnten.Anschließend vergewaltigte der 29-Jährige die Rentnerin insgesamt fünf Mal in verschiedenen Zimmern der Wohnung, inklusive des Badezimmers. Laut dem Medium fragte sie ihn wohl mehrmalig:Als er von ihr abließ, raubte er zusätzlich 100 Euro. Dazu sagte er: "Ich bin ein Flüchtling aus Syrien" und legte damit eine falsche Spur. Schließlich wurde er am 10. Juli von der örtlichen Polizei verhaftet. Fingerabdrücke und eindeutige DNA-Spuren hatten den 29-Jährigen überführt.Der 29-Jährige wusste wohl seit 2014 von seiner HIV-Erkrankung. Dennoch vergewaltigte er sie mehrfach. Das Opfer erlitt zahlreiche schwere Hämatome und eine Schulterverletzung. Von der Tat hat sie sich bis heute nicht erholt. Zusätzlich musste sie sich einer sehr langwierigen HIV-Prophylaxe unterziehen.Richter Georg Haller brachte die erschreckende Vergewaltigung auf den Punkt: "Das ganze Tatgeschehen ist widerlich!"