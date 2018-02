Große Pläne gehabt? - Frau klaut 70 Eheringe aus Sonderverkauf zum Valentinstag

Eine 56-Jährige hat aus einem Einkaufsmarkt in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) 70 Eheringe gestohlen. Der Wert des Schmucks wird auf 19.000 Euro geschätzt, wie die Polizei in Jena am Freitag mitteilte.In dem Markt gab es vor dem Valentinstag (14.02.) einen Sonderverkauf für Eheringe und Schmuck. Zwei Mal hat die Frau in der Zeit gestohlen. Laut Polizei war die 56-Jährige am Donnerstag dem Ladendetektiv aufgefallen. Auf dem Weg in sein Büro warf sie noch zwei gestohlene Armbänder weg.Als die Polizei der Frau eine Wohnungsdurchsuchung ankündigte, gab sie die Taten zu. Der Schmuck ist noch vollständig vorhanden und wird dem Markt zurückgegeben. Warum die 56-Jährige die Ringe gestohlen hat, konnte die Polizei nicht sagen.