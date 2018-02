Gröbenzell: Schwarzfahrer (28) flüchtet durch eiskalten Bach - Polizist springt hinterher

Polizist schnappt Dieb: Ein per Haftbefehl gesuchter Dieb (28) flog am Freitagmorgen (23. Februar 2018) bei einer Kontrolle in der S-Bahn in Richtung Mammendorf auf, da er keinen gültigen Fahrschein dabei hatte. Er weigerte sich seinen Ausweis zu zeigen, als die Kontrolleure diesen sehen wollten. Die Bahn-Mitarbeiter fragten daraufhin einen zufällig im Zug sitzenden Polizeiobermeister um dessen Hilfe in der Angelegenheit.



Im Wasser gefesselt

Der Polizist entlarvte den Gesuchten schließlich und entlockte ihm seine Identität. Er erfuhr vom vorliegenden Haftbefehl und davon, dass er seine Haftstrafe von einem Jahr nicht angetreten habe.



Als sie am S-Bahnhof Gröbenzell (Landkreis Fürstenfeldbruck) ausstiegen, sprang der Dieb vor einer einfahrenden Bahn auf die Gleise und hechtete sich in den Gröbenbach. Der Polizist sprang hinterher und schnappt den Mann im hüfthohen Wasser. Er wurde festgenommen und sitzt inzwischen in einer Gefängniszelle.