Grevesmühlen: Mädchen europaweit gesucht - Cäciele (14) mit Betreuer (24) unterwegs

14-Jährige aus Nordwestmecklenburg vermisst: Die Polizei in Nordwestmecklenburg fahndet nach einem 14 Jahre alten Mädchen, das zusammen mit einem Betreuer verschwunden sein soll. "Wir haben die Suche jetzt europaweit ausgedehnt", sagte eine Polizeisprecherin am Montag (19. Februar 2018) in Wismar.



Die 14-Jährige lebte bisher in einer Wohngruppe in Grevesmühlen und wurde am Donnerstagabend (15. Februar 2018) gegen 23.00 Uhr zuletzt in ihrer Wohnung gesehen. Erst etwas später sei bekannt geworden, dass das Mädchen vermutlich mit einem 24 Jahre alten Betreuer der Einrichtung in dessen Auto weggefahren sein soll.



Die Suche bei Freunden, Bekannten und der Familie des Mädchens sei bislang erfolglos geblieben, hieß es. "Wir prüfen jetzt aber auch, ob ein Straftatverdacht besteht", sagte die Sprecherin. So müsse untersucht werden, ob es sich um eine Entziehung Minderjähriger oder sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener handelt.



Cäciele wohl mit ihrem Betreuer unterwegs

Da die Ferien inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern zu Ende sind, hätte die Jugendliche am Montag wieder die Schule besuchen müssen. Bisher gebe es keine erfolgversprechenden Hinweise auf die beiden und das schwarze Auto des Betreuers, hieß es.



Laut Polizei soll sich die 14-Jährige mit einem 24-jährigen Mann aufhalten. Der Mann heißt Alex Kessler. Die Beamten beschreiben ihn wie folgt:

- 170 cm groß

- Dunkle "Nerd-Brille"

- Drei-Tage-Bart

- Hellblauer Pullover

- Weiße Jacke

- Jeans



Die beiden Gesuchten sind laut Polizei wahrscheinlich mit einem schwarzen Hyundai "Santa Fe" mit dem Kennzeichen "NWM-AK25" unterwegs.



Die Polizei bittet die Bevölkerung im Mithilfe. Hinweise werden unter 03881 - 720 - 224 entgegen genommen.