Goch: Explosion in abgeschlossener Garage - 2 Brüder schweben in Lebensgefahr

Explosion in Garage: In den Morgenstunden des Freitags (23. März 2018) ist in Goch (Kreis Kleve) zu einer schweren Explosion in einer Garage in der Innenstadt gekommen. Der Vorfall ereignete sich im Bereich "Hinter der Mauer"/Frauenstraße. Zwei Brüder (27 und 34 Jahre alt) waren mit Arbeiten an mehreren Motorrollern in der Garage beschäftigt.



Lebensgefährliche Verletzungen

Plötzlich gab es eine Explosion. Anschließend entstand ein Brand in der verschlossenen Garage. Warum dieser entstand, ist derzeit noch unklar. Die beiden Männern zogen sich lebensgefährliche Verletzungen zu und mussten in Spezialkliniken eingeliefert werden.



Die Ermittlungen der Behörden dauern derweil noch an.