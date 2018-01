Gelsenkirchen: Auto überrollt Kind (10) auf Parkplatz

Auto erfasst Kind: Am Sonntag (28. Januar 2018) wurde ein zehnjähriges Kind schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr auf einem Parkplatz in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen).

Das Kind spielte mit weiteren Kindern zwischen Autos auf einem Parkplatz. Dabei übersah der zehnjährige Junge einen heranfahrenden 32-Jährigen. Das Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und das Bein des Jungen geriet unter den Wagen. Der Junge war in die Fahrertür des Wagens gelaufen.



Das Kind wurde durch einen Notarzt versorgt und kam anschließend mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein Hospital.