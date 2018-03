Geldtransporter ausgeraubt: Polizei findet zwei Millionen und nimmt zwei Männer fest

Geldtransporter-Raub: Polizei findet zwei Millionen Euro und nimmt zwei Männer fest Der Millionendiebstahl aus einem Geldtransporter in Norddeutschland scheint aufgeklärt zu sein. Die Polizei habe zwei Männer festgenommen und einen großen Teil der Beute sichergestellt, berichtete die Staatsanwaltschaft Kiel am Donnerstag. Bei den Verdächtigen handele es sich um den 40 Jahre alten Fahrer des Geldtransporters und dessen 47 Jahre alten Bekannten.



Polizei findet zwei Millionen Euro

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Mittwoch in Hamburg insgesamt acht Wohnungen und Fahrzeuge durchsucht. Dabei wurden mehr als zwei Millionen Euro aus der Beute sichergestellt. Insgesamt waren am 24. Januar auf dem Weg von Hamburg nach Kiel Geldkassetten mit rund 2,3 Millionen Euro aus dem Transporter verschwunden.



Zwei Männer nach Geldtransport-Raub festgenommen

Unklar ist noch, ob es weitere Mittäter gab, die etwa beim Abtransport der bis zu 100 Kilogramm schweren Geldkassetten geholfen haben. "Die Ermittlungen gehen weiter", sagte Neumünsters Kripochef Thomas Wolff. Den Angaben zufolge schweigen die Festgenommenen bislang. Die Staatsanwaltschaft habe Haftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen in einem besonders schweren Fall beantragt.