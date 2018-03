Frontal-Crash bei Eberhardzell: Autofahrer (21) kracht in Lieferwagen - 2 Schwerverletzte

Zwei Schwerverletzte nach Unfall: Am Dienstag (27. März 2018) ist es in Baden-Württemberg zu einem Frontalzusammenstoß gekommen, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr auf einer Kreisstraße bei Eberhardzell.



Beide Fahrer schwer verletzt

Wie die örtliche Polizei berichtet, kam ein 21-jähriger Autofahrer in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Beim Zurücklenken vom Grünstreifen auf die Fahrbahn, kam das Auto ins Schleudern und krachte in den Gegenverkehr. Beim Frontalzusammenstoß mit einem Lieferwagen wurde der 21-Jährige sowie der 44-jährige Fahrer des Lieferwagens schwer verletzt.



Der 21-Jährige musste per Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen werden. Der Sachschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt.