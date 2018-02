Freiburg im Breisgau: Frau rutscht mit Badewanne Hang hinunter und wird schwer verletzt

Schwerer Unfall wegen einer sehr leichtsinnigen Aktion im Schwarzwald: Am Samstag, 10. Februar wurde eine 25-Jährige schwer verletzt, weil sie mit einer Badewanne einen Hang bei Hofsgrund bei Oberried hinabrutschte und die Kontrolle verlor.



Schwarzwald: Frau rutscht mit Wanne Berg hinab - schwer verletzt



Wie die Polizei berichtet , wurde die Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Freiburg gegen 12:30 Uhr der Unfall auf dem Schlittenhang in Hofsgrund gemeldet. Zunächst hieß es ein Kind sei angefahren worden.



Vor Ort stellten die Rettungskräfte fest, dass eine 25-jährige den offiziellen Schlittenhang in einer handelsüblichen Kunststoffwanne befahren hatte. Eine Wanne ist natürlich in keiner Weise für eine derartige Aktion geeignet. So hatte die 25-jährige weder die Möglichkeit zu bremsen, noch zu steuern.



Am Ende des Schlittenhanges geriet sie mit hoher Geschwindigkeit in den glücklicherweise dort angebrachten Fangzaun, welcher sie davon abhielt auf Straße oder andere gefährliche Bereiche weiterzurutschen.



Dennoch verursachte die unkontrollierte Bremsung schwere Verletzungen. Die Fahrerin musste mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden.