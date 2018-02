Frau wird aus Auto geschleudert und auf Gegenfahrbahn mehrfach überfahren

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Greven in Nordrhein-Westfalen ist eine 27-Jährige aus einem stehenden Fahrzeug auf die Straße geschleudert und tödlich verletzt worden.Ein Auto sei gegen 21.35 Uhr in den auf der Autobahn stehenden Wagen gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Durch den Aufprall sei die Frau aus dem unbeleuchteten Auto auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort von mehreren Fahrzeugen erfasst worden. Sie erlag ihren Verletzungen. Es sei noch unklar, warum der Wagen auf der Autobahn gestanden habe, erklärte die Polizei.Die A 1 wurde zwischen den Anschlussstellen Greven und Flughafen Münster/Osnabrück vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt.Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden. Am frühen Sonntagmorgen wurde die Strecke wieder freigegeben.