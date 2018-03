23-Jährige stürzt aus Sesselbahn in Winterberg in zehn Meter Tiefe - Frau schwer verletzt

Frau stürzt zehn Meter tief aus Sesselbahn: Eine 23-Jährige ist im Sauerland aus einem Ski-Sessellift gestürzt und schwer verletzt worden. Sie fiel am Sonntagnachmittag etwa zehn Meter tief auf eine schneefreie Wiese, wie die Polizei am Montag mitteilte.



Einen technischen Defekt schließen die Ermittler nach ersten Erkenntnissen aus. Es gebe Hinweise auf ein mögliches Fehlverhalten der Frau, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauerten an. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Vierer-Sessellift führt auf den Berg Kappe hinauf.