Frau (77) stürzt in Bochum auf Straße: Eigenes Auto überrollt Rentnerin

Rentnerin von eigenem Auto überrollt:

Schmerzhafte Erfahrung für eine 77-Jährige am Montag (5. Februar 2018) in Bochum (Nordrhein-Westfalen). Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr: Der 70-jährige Beifahrer fuhr auf der Bochumer Markstraße rechts ran, da die an der Scheibe befestigte "Dashcam" (Videokamera, die an der Scheibe oder auf dem Armaturenbrett befestigt wird) aus der Halterung gefallen war. Seine 77-jährige Frau schaffte es nicht, die "Dashcam" wieder zu befestigen. Und so, ließ sie den 70-Jährigen auf den Beifahrersitz, um ihn die Cam befestigen zu lassen.Auf dem Fahrersitz angekommen, bemerkte sie, dass der Wagen nach vorne rollte. Sie öffnete die Tür und versuchte die Fuß-Feststellbremse mit dem Fuß zu betätigen. Dabei stolperte sie und flog unglücklich auf die Straße. Das Auto rollte ihr anschließend über ihre Beine und verletzte sie schwer.Ein alarmierter Rettungswagen brachte die 77-Jährige in ein Klinikum.