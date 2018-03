Vermisste unversehrt aufgefunden: Frau (63) aus Oberfranken wieder da

63-Jährige Vermisste aufgefunden: Seit Sonntagvormittag (11. März 2018) wurde eine 63-Jährige aus Schwarzenbach/Wald (Landkreis Hof) vermisst. Die demente Frau wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen am Montagmittag unversehrt in Lerchenhügel angetroffen. Dies teilte die Polizeiinspektion Naila mit.



Der genaue Verbleib während ihrer Abwesenheit ist noch ungeklärt. Die Nailaer Polizei bedankt sich bei den 150 Einsatzkräften der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und des BRK mit Bergwacht, die in der Nacht von Sonntag auf Montag bei den intensiven Suchmaßnahmen um Lerchenhügel beteiligt waren.