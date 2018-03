Frau (36) spaziert nachts über A95 bei München: Tödlicher Crash mit Autofahrer (46)

Tödlicher Unfall auf A95 bei München: In der Nacht auf Donnerstag (29. März 2018) ist es auf der A95 bei München zu einem tödlichen Unfall gekommen. Dabei kam eine 36-jährige Frau ums Leben. Laut Polizei war sie in der Dunkelheit nahe der Anschlussstelle München-Fürstenried auf der Fahrbahn unterwegs.



Ein 46-jähriger Autofahrer kollidierte mit der Frau. Er habe plötzlich einen dunklen Schatten bemerkt und schon sei es zum Zusammenprall gekommen. Durch den Crash schleuderte die Frau 80 Meter durch die Luft und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde von Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo sie jedoch kurze Zeit später ihren Verletzungen erlag.



Regen und schlechte Sicht

Die Polizei konnte noch keine Angaben dazu machen, warum die 36-Jährige nachts auf der A95 unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hatte der 46-jährige Autofahrer keinerlei Chance zu bremsen beziehungsweise auszuweichen. Zur Unfallzeit regnete es auf der Autobahn und die Sichtverhältnisse seien schlecht gewesen. Dennoch wurde ein Gutachter in die Ermittlungen einbezogen, der prüfen soll, ob der Unfall bei besserer Sicht vermeidbar gewesen wäre.