Frankfurt: Bäckerei-Mitarbeiter findet 8 Millionen Euro im Bio-Müll - und bringt Geld zur Polizei

Mann findet acht Millionen Euro Bargeld in Mülltonne: Kurz innegehalten hat ein 56-jähriger Mitarbeiter einer Bäckerei am Montagmorgen in der Gutleutstraße in Frankfurt am Main, denn so viel Geld hatte er zuvor noch nie auf einem Haufen gesehen.



Wie die Frankfurter Polizei mitteilte, fand der Bäckerei-Mitarbeiter im Morgengrauen rund acht Millionen Euro Bargeld in einer Biotonne. Gut verpackt und eingeschweißt in Bündel zu je 50.000 Euro hatte jemand das Geld mitsamt einem Koffer im Bio-Müll entsorgt. Der ehrliche Finder steckte das ausschließlich aus 500-Euro-Scheinen bestehende Geld aber nicht etwa ein, sondern brachte seinen Fund zum nahegelegenen vierten Polizeirevier. Soviel Bargeld lag bis dahin auch noch nie auf einem Wachtresen der Frankfurter Polizei und überraschte die anwesenden Kollegen sichtlich, wie es im Bericht der Frankfurter Polizei heißt.



Millionensumme entpuppt sich als Spielgeld

Allerdings entpuppten sich die Scheine beim genaueren Hinsehen als gut gelungenes Spielgeld. Diese Feststellung soll aber die Ehrlichkeit des Angestellten nicht schmälern. Der Mann zeigte laut Polizei ein "absolut vorbildliches Verhalten", zumal er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnte, was er dort angeschleppt hatte.



Die Frankfurter Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem ehrlichen Finder. Letztlich ist das "Falschgeld" nun in der Asservatenkammer gelandet.