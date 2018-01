Garnelen-Laster stürzt bei Oldenburg von Autobahn 28 und hängt halb von Brücke

Schwerer Unfall mit gigantischem Bergeaufwand: Auf der BAB 28 in Richtung Emden hat es in der Nacht auf Samstag ordentlich gekracht. An der Anschlussstelle Wechloy hat sich nach Angaben der norddeutschen Polizei ein schwerer Unfall ereignet. Ein Laster - beladen mit Garnelen - stürzte von der Autobahnbrücke.



Nach ersten Ermittlungen überholte der 31 Jahre alte Lkw-Fahrer kurz vor der Brücke über der Ammerländer Heerstrasse ein Auto unPd schert wieder nach rechts auf dem Hauptfahrstreifen ein.



Hierbei kam der Sattelzug auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts ins Schleudern, durchbrach die Außenschutzplanken der Autobahn, der Sattelauflieger brach ab und stürzte.



Der Lkw hing halb von der Autobahnbrücke herab - gigantischer Bergeaufwand

Während dieser nun seitlich auf der Ammerländer Heerstrasse lag, hing die Zugmaschine nur noch durch Teile der Planken gehalten, von der Brücke herab und droht ebenfalls herabzustürzen.



Für die Rettungskräfte viel Arbeit: Umfangreiche Bergungsmaßnahmen waren erforderlich. Mittels eines Kranes wird versucht, die Sattelzugmaschine von den Außenschutzplanken zu lösen.



Geschätzt wird die Bergedauer bis Samstag etwa 18 Uhr, so die Polizei in Norddeutschland.



Geladen hatte der Lkw Garnelen und Fisch. Das Befahren der BAB A 28 in Richtung Emden/Leer an der Unfallstelle vorbei ist über den Überholfahrstreifen möglich. Der Hautfahrstreifen ist gesperrt.



Der Fahrzeugführer konnte die Sattelzugmaschine leicht verletzt verlassen, befindet sich aber zur Zeit für 24 Stunden zur Beobachtung in einem Oldenburger Krankenhaus. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 120.000 EURO eingeschätzt.