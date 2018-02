Flughafen München: Polizei verhindert Kindesentführung in letzter Minute

Kindesentführung verhindert: Beamte der Bundespolizei haben am Samstagmorgen (17. Februar 2018) einen 34-Jährigen am Münchner Flughafen gestoppt, der mit seinen sieben und neun Jahre alten Kindern nach Tunesien ausreisen wollte. Er gab an, der Vater der Kinder zu sein. Gegenüber den kontrollierenden Polizisten zeigte er sich äußerst nervös und versicherte mehrfach, dass die Mutter der Kinder mit dem "Urlaubstrip" einverstanden sei. Er hatte keinerlei schriftliche Einverständniserklärung vorliegen, so dass die Beamten darauf bestanden, die Mutter anzurufen.



Die Mutter, eine 47-Jährige aus Wien zeigte sich äußerst verärgert am Telefon und flehte die Polizisten unter Tränen an, die Ausreise zu verhindern. Nach weiteren Diskussionen rief der Vater erneut bei der Mutter an und versicherte den Beamten in Anschluss, dass sie nun zugestimmt hätte. Die Polizei bleib jedoch misstrauisch und telefonierte erneut mit der 47-Jährigen. Das Ergebnis: Sie hatte nicht zugestimmt.



Mutter reist aus Österreich an

Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest und nahm die beiden Kinder mit auf die Wache. Die Mutter machte sich umgehend auf den Weg zum Münchner Flughafen um die Kinder abzuholen.

Am Abend erreichte die Polizei noch eine Nachricht der Mutter: "Hallo - möchte mich nochmals bei ihnen und ihrem Team bedanken. Will nicht darüber nachdenken, was hätte passieren können. Darum 1000000 x danke. LG".



Die Behörden prüfen derzeit, in wie weit sich der 34-Jährige für den geplanten "Familienausflug" rechtfertigen muss. Die bayerische Polizei hat den Fall übernommen.