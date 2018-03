Flughafen Köln/Bonn: Ätzende Flüssigkeit in Paket? 19 Menschen mit Reizungen

Unfall am Flughafen Köln/Bonn: Am Montagabend (19. März 2018) ist aus einem beschädigten Paket ätzende Flüssigkeit ausgelaufen. Das Paket war in der Halle eines Frachtdienstleisters gelagert worden. Kurze Zeit später hatten 19 Menschen Atemwegsreizungen.



Notärzte und der Rettungsdienst wurde in den Flughafen zur Hilfe gerufen. Es wurden jedoch keinerlei medizinische Maßnahmen vor Ort getroffen. Die beteiligten Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.



Die Ermittlungen der Behörden dauern noch an.