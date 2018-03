Flensburg: Massenschlägerei mit 60 Jugendlichen - Polizei reagiert auf Eskalation

Jagdszenen in Flensburger Innenstadt: Am Montagnachmittag (19. März 2018) ist es zu Jagdszenen zweier verfeindeter Jugendgruppen in Flensburg (Schleswig-Holstein) gekommen.

Wie das "Flensburger Tageblatt" berichtet, kam es im Bereich des Holms und den anliegenden Passagen und Parkhäusern zu handfesten Auseinandersetzungen.



Anführer festgenommen

Etliche Streifenwagen und zwei Hundeführer waren vor Ort im Einsatz, um die Lage zu beruhigen. Im "unübersichtlichen Bereich" der Innenstadt bildeten die Jugendlichen, laut dem News-Portal immer wieder neue Streitschwerpunkte, so dass die Situation für die Polizei schwierig in den Griff zu bekommen war. Die Auseinandersetzung der Jugendlichen hatte sich wohl in sozialen Medien angekündigt. Ein Zeuge hatte Beamte durch einen internen Chat-Verlauf auf die mögliche Eskalation hingewiesen, teilte die Polizei am Dienstag (20. März 2018) mit.



Die Behörden hatten die Lage gegen 19 Uhr endgültig im Griff: Fünf Personen wurden in Gewahrsam genommen. Die fünf Festgenommenen gelten als Anführer der Gruppen. "Wir hoffen, dass das die anderen jetzt ein bisschen abgeschreckt hat", so ein Sprecher gegenüber dem Lokalmedium.



Details, etwa wieso sich die Jugendgruppen zur Auseinandersetzung verabredet hatten oder ähnliches, sind derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der örtlichen Polizei dauern derweil noch an.