Faschingsumzug in Schönau: Unbekannter verletzt Sanitäter und junge Frau mit Flasche

Von wegen lustige Zeit Karneval: In Bayern sind mehrere Rettungskräfte zu Fasching angegriffen worden.



Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr haben ein Sanitäter und eine 18 Jahre alte Patientin in Schönau im Landkreis Rottal-Inn durch einen Flaschenwurf Platzwunden am Kopf erlitten. Das berichtet die oberbayerische Polizei.



Der 33-Jährige habe die junge Frau gerade am Rande des Faschingszuges behandelt, als ein Unbekannter eine Bierflasche aus der Menschenmenge auf die beiden warf, wie die Polizei mitteilte.



Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, um den Täter ermitteln zu können.



Feuerwehrmann bei Faschingsumzug geschlagen



Ebenfalls am Samstag war ein 24 Jahre alte Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Schönau angegriffen worden. Der junge Mann war im Rahmen des Faschingsumzuges im Bereich der Absicherung eingesetzt. Als der Feuerwehrmann einen 17-Jährigen gegen 15.20 Uhr aufforderte, hinter die Absperrungen zu treten, versetzte dieser dem Feuerwehrmann einen Schlag ins Gesicht.



Der Geschädigte erlitt dadurch blutende Lippen. Der sehr stark angetrunkene Jugendliche(über 2 Promille) wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.