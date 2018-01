Familiendrama: Zwei Kinder getötet, Dreijähriger schwer verletzt - Vater vor Gericht

Im Prozess wegen des Mordes an zwei Kindern in Altenfeld (Ilm-Kreis) im Sommer 2017 hat der angeklagte Vater die Tat gestanden. Er habe gemeinsam mit seinen Kindern sterben wollen, nachdem ihm klar geworden sei, dass er seine Frau und seine Familie verloren habe, hieß es in einer Erklärung, die der Verteidiger des Mannes am Dienstag vor dem Landgericht Erfurt verlas. Sein Leben könne nun beendet werden, weil er das Schlimmste getan habe, was ein Vater seiner Familie antun könne.



Der 28-Jährige gab über seinen Anwalt auch zu, wenige Tage vor der Ermordung der Kinder seine Ehefrau schwer misshandelt zu haben. Deshalb habe sie ihn gemeinsam mit den Kindern verlassen wollen.



Kinder mit Küchenmesser getötet



Die Staatsanwaltschaft Erfurt wirft dem Vater unter anderem vor, seine beiden damals elf Monate und vier Jahre alten Söhne mit einem Küchenmesser getötet zu haben. Auch auf seinen dreijährigen Sohn soll der Deutsche eingestochen haben - dieser überlebte schwer verletzt.



Während der Ausführungen seines Verteidigers saß der Angeklagte regungslos auf seinem Platz. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters, ob er sich das Gesagte zu eigen mache, antwortet er nur mit einem, leisen "Ja". Der Schwiegervater des Angeklagten sagte kurz darauf als Zeuge, dass sich der Familienvater vor dem Mord zu den Kindern "stets korrekt" verhalten habe. Er habe seine Kinder geliebt.



Gleichzeitig übte der Schwiegervater scharfe Kritik am Jugendamt des Ilm-Kreises. Es sei für ihn als Großvater der Kinder bis heute unverständlich, dass diese nach dem Übergriff auf die Mutter bei ihrem Vater bleiben sollten. Davon, dass seine Tochter dieser Maßnahme zugestimmt habe, wisse er nichts. Nach eigenen Angaben war er sowohl unmittelbar nach dem Übergriff auf seine Tochter als auch am Tag des Doppelmordes bei der Familie in Altenfeld.



Großvater findet tote Kinder



Vor Gericht schilderte der Schwiegervater des Angeklagten ausführlich, wie er gemeinsam mit seiner Tochter die blutüberströmten Kinder im Haus der Eheleute gefunden habe. "So viel Blut habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, wie da in dem Esszimmer lag."



Anders als von einem Sprecher des Landgerichts vor Beginn des Verhandlungstages angekündigt, wurde am Dienstag kein psychiatrischer Gutachter als Zeuge gehört, der den Geisteszustand des Angeklagten einschätzen soll. Er wird nach Gerichtsangaben jetzt erst zum Ende der Verhandlung seine Einschätzung abgeben. Bis Ende Februar sind weitere Verhandlungstermine angesetzt.