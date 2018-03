Fake-Notruf: Mann ruft aus Liebeskummer die Polizei

Aus Liebeskummer soll ein 24-Jähriger aus Dillingen einen falschen Notruf abgesetzt haben. Der Mann habe nicht gewollt, dass seine Ex-Freundin die Wohnung verlässt und dachte sich nach Angaben der Polizei eine erfundene Geschichte aus.Ein Freund hätte ihn geschlagen und würde die Wohnung nicht verlassen, habe er am Freitagabend am Telefon zur Polizei gesagt. Als die Beamten anrückten, hätten sie den Mann unverletzt und zusammen mit zwei Frauen angetroffen. Der unter deutlichem Alkoholeinfluss stehende Dillinger hatte sich die Geschichte nur ausgedacht, um seine Ex-Freundin am Fortgehen zu hindern.Für den 24-Jährigen habe sein Verhalten ein juristisches Nachspiel: Ihm werden den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge Missbrauch von Notrufen und das Vortäuschen von Straftaten vorgeworfen.