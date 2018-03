Fahndung in Hamburg: 93-Jährige in Pflegeheim niedergestochen - wer kennt die Frau?

Fahndung nach Frau: Die Behörden in Hamburg suchen nach einer Messerattacke auf eine 93-jährige Seniorin in einem Pflegeheim nach einer Tatverdächtigen. Der Vorfall soll sich am Samstag in einem Pflegeheim im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel ereignet haben.



Wie die Polizei mitteilte, konnte die 93-Jährige nach der Tat noch den Notrufmelder drücken, so dass Mitarbeiter davon mitbekommen konnten. Herbeieilende fanden die Seniorin auf dem Fußboden ihres Wohnzimmers. Sie sei überfallen worden, sagte sie einer Pflegekraft. Anschließend wurde sie mit schweren Stichverletzungen am Oberkörper in ein umliegendes Hospital gebracht.



Wer kennt die Tatverdächtige auf dem Foto?

Die Polizei hofft auf Mithilfe der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise werden unter 040/428656789 entgegen genommen.