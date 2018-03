Explosion in Poing: Sprengsatz in Mehrfamilienhaus gebastelt - Mann (21) verletzt

Sprengsatz in Mehrfamilienhaus gebastelt: Am Freitagvormittag (16. März 2018) explodierte in einem Mehrfamilienhaus in Poing bei München ein selbst gebastelter Sprengkörper. Der Vorfall ereignete sich in der Hauptstraße.



Der 21-jährige Baumeister des Sprengkörpers wurde bei dessen Explosion schwer verletzt. Er musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Ermittler der "Technischen Sondergruppe" versuchen derzeit herauszufinden, welche Absicht hinter dem Bombenbau gesteckt haben könnte. Dazu durchsuchen sie die Wohnung des 21-Jährigen.



Der 21-jährige Mann ist laut Polizei das einzige Opfer der Explosion. Die sieben anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses, die sich zum Zeitpunkt der Explosion im Haus befanden, blieben unverletzt.



Alarmierte Rettungskräfte brachten die Bewohner sicherheitshalber aus dem Gebäude. Es bestehe keine Einsturzgefahr. Die Sprengstoffermittler der Sondergruppe untersuchen den Tatort derzeit noch. Wenn die Ermittler fertig sind, können die Bewohner wieder zurück in ihr Wohnhaus.