Essen-Horst: Familienstreit eskaliert - was war passiert?

Familien geraten in Essen (Nordrhein-Westfalen) aneinander: Am Mittwochabend (28. März 2018) ist die Lage im Essener Stadtteil Horst eskaliert. Zwei Großfamilien gingen aufeinander los. Dabei gerieten rund zehn Menschen aneinander. Grund sollen private Streitigkeiten gewesen sein.



Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an: Rund 20 Einsatzwagen waren vor Ort. Die Beamten schafften es schließlich die Situation zu beruhigen und sprachen davon, dass die Lage undramatischer als gedacht gewesen sei.