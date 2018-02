Essen: Frau bezahlt eskalierten Streit mit ihrem Leben - 55Jähriger festgenommen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Essen zu einem folgenschweren Streit, bei dem eine Frau getötet und eine schwer verletzt wurde. Wie auch schon die ”WAZ” berichtete hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert, weil er von dem lauten Streit in der Nachbarwohnung mitbekommen hatte. Laut Aussagen der Polizei, trafen die Beamten in der Wohnung auf zwei schwer verletzte Frauen, wovon eine ihren Verletzungen erlag. Die andere Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem befand sich ein 55 Jahre alter Mann in der Wohnung, der vorläufig festgenommen wurde. Die Mordkommission hat nun mit den Ermittlungen begonnen. Der genaue Tathergang ist noch nicht bekannt.