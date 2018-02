Im Erzgebirge: 4 Menschen schleudern aus Pferdeschlitten, 2 sterben - wer hat Schuld?

Zwei Tote bei Unfall mit Pferdeschlitten: Am Mittwoch (14. Februar 2018) sind zwei Menschen bei einem Unfall in Sehmatal (Erzgebirge) ums Leben gekommen. Ein schwerer Pferdeschlitten war dabei involviert.



Zum Zeitpunkt des Unfalls waren fünf Menschen auf dem Schlitten, wie die Polizei mitteilt. In einer Rechtskurve kam der Schlitten von der Fahrbahn ab und knallte anschließend gegen einen Baum. Zwei Menschen wurden aus dem Wagen in das angrenzende Waldstück geschleudert.



Die Zugpferde gerieten daraufhin in Panik und rannten los - in Richtung der S266. Dabei stürzten ein Mann und eine Frau ebenfalls aus dem Schlitten und wurden leicht verletzt. Die im Schlitten verbliebene Person verstarb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort.



Mann stirbt im Wald

Einsatzkräfte entdeckten die beiden aus dem Wagen geschleuderten Personen später im Wald. Einer der Männer konnte per Rettungshubschrauber in einem umliegenden Klinik gebracht werden. Der andere Mann erlag vor Ort seinen Verletzungen. Die Pferde wurden mittlerweile von ihren Besitzern abgeholt.



Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.