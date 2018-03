Erfurt: Obdachloser (44) tot gefunden - ist der Mann erfroren?

Obdachloser leblos in Erfurt aufgefunden: Am Vormittag des Donnerstags (1. März 2018) wurde ein lebloser Mann in einem leerstehenden Gebäude in der Thomasstraße in Erfurt gefunden. Gegen 11 Uhr stießen zwei obdachlose Männer auf den leblosen Mann. Laut Polizei handelt es sich um einen 44-jährigen Obdachlosen, der den Beamten bekannt ist. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und führt die Ermittlungen.



Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht von einem Fremdverschulden ausgegangen werden. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern jedoch an. Ein mögliches Szenario ist, dass der Mann erfroren ist.