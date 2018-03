Entgleisung nahe Stuttgart-Degerloch: Autofahrer (84) crasht in Zahnradbahn

Zahnradbahn in Stuttgart entgleist: Am Dienstag (20. März 2018) hat es einen Unfall auf der Stuttgarter Weinsteige gegeben, an dem ein 84-jähriger Autofahrer und die Zahnradbahn ("Zacke") beteiligt waren.



"Zacke" fuhr in Richtung Degerloch

Gegen 09.40 Uhr befuhr der Autofahrer die Weinsteige auf "dem Haigst", ehe er in Richtung der "Neuen Weinsteige" abbiegen wollte. Auf der Kreuzung übersah er wohl das angezeigte Andreaskreuz, welches symbolisiert, dass die "Zacke" anrollt. Zusätzlich war ein Ampelsignal angezeigt.



Es kam zur Kollision zwischen Auto und Zahnradbahn. Die Linie 10, die in Richtung des Stuttgarter Stadtteils "Degerloch" unterwegs war, entgleiste durch den Zusammenprall. Kräfte der Stuttgarter Feuerwehr musste den Waggon wieder auf die Gleise zurücksetzen.



Die örtliche Polizei schätzte den Schaden auf 30.000 Euro. Über einen Schaden am Auto sowie, ob Personen verletzt wurden, ist derzeit nichts bekannt. Die Ermittlungen der Behörden dauern an.