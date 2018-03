Emsland: Amphibienfahrzeug versinkt im Fluss - was war passiert?

Amphibienfahrzeug versinkt in der Ems: Am Sonntag (11. März 2018) ist es bei Emsbüren (Niedersachsen) zu einem Unglück gekommen, bei dem ein Amphibienfahrzeug beteiligt war. Laut örtlicher Polizei fuhr der 31-jährige Fahrer der Autos mit einem weiteren Erwachsenen und zwei vierjährigen Jungen an einer Furt auf Höhe der Straße "Zum Bökenboom" in die Ems. Der Versuch wieder an Land zu fahren, scheiterte, da die Böschung an der Stelle so steil war.



Das Fahrzeug lief mit Wasser voll. Die Feuerwehr aus Emsbüren, sowie taucher des DLRG waren vor Ort, um das Amphibienfahrzeug zu bergen. Auf Nachfrage von inFranken.de, bestätigte die örtliche Polizei, dass alle Insassen rechtzeitig aus dem Amphibienfahrzeug klettern konnten.