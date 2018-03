Tödlicher Unfall in Eitorf: Mann fährt gegen Brückengeländer und stirbt

Unfall mit tödlichem Ausgang in Nordrhein-Westfalen: Im Rhein-Sieg-Kreis ist auf der Landstraße zwischen Mühleip und Eitorf ein 43-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann kam am Samstagabend mit seinem Wagen in einer langgezogenen Rechtskurve auf den linken Grünstreifen.



Das Auto rutschte auf eine Leitplanke und schleuderte dann gegen ein Brückengeländer. Der Mann starb an seinen schweren Verletzungen. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden, die Straße war stundenlang gesperrt. geborgen werden.