Ehrlicher Finder: Mann findet 6000 Euro auf Toilette und gibt sie bei Polizei ab

Der Finder gab den Geldbeutel bei der Polizei ab





Deshalb gab der Mann das Geld zurück





Warum der Besitzer eine so hohe Summe bei sich hatte:



Ein Portemonnaie mit Bargeld in Höhe von 6000 Euro fand ein 23 Jahre alter Mann aus Essen am Mittwochmittag in einer Toilettenanlage im Duisburger Hauptbahnhof. Ehrlicherweise gab er den Geldbeutel mit dem vollem Betrag bei der Bundespolizei ab.Wie die Polizei berichtet, fand der 23-Jährige auf dem Weg zur Polizeiwache eine Handynummer des Eigentümers in der Geldbörse. Er rief den 49 Jahre alten Düsseldorfer an und informierte ihn über den Fund und den Abholort seines Eigentums. Auf der Wache der Bundespolizei in Duisburg nahm ein Beamter den Fund des ehrlichen Finders entgegen.Der Bundespolizist fragte den jungen Mann, ob er bei der hohen Summe nicht einmal den Gedanken hatte die Geldbörse nicht abzugeben. Der Finder antwortete, dass er daran gedacht habe, wie er sich fühlen würde, wenn plötzlich 6000 Euro weg wären. Er übergab den Fund, hinterließ seine Personalien und verließ die Dienststelle.Später erschien der Eigentümer der 6000 Euro und nahm überglücklich seine Geldbörse entgegen. Er meinte, dass er die hohe Summe an Bargeld mit sich führte, um ein Auto zu kaufen. Er konnte es nicht fassen, dass es einen so ehrlichen Finder gibt und wollte sich im Nachgang bei ihm erkenntlich zeigen. Er verließ die Wache und ging los um sich sein Auto zu kaufen.